Plus belle la vie : L'absence d'une actrice intrigue, sa réponse magique en vidéo !

Après 18 ans de succès, Plus belle la vie signe sa fin. En effet, le célèbre feuilleton de France 3 disparaîtra prochainement de l'antenne. En novembre prochain, les fidèles téléspectateurs découvriront le grand final, au cours duquel plusieurs anciens personnages mythiques feront leur retour au Mistral. Et après, plus rien... Certains comédiens ont déjà quitté le show, à l'instar de Kjel Bennett alias Bilal Fedala, qui aurait été viré pour "comportements inacceptables répétés", ou encore Malika Alaoui, l'interprète de Mila. Sur les réseaux sociaux, elle en explique la raison surprenante !

C'est sur TikTok le 2 juillet dernier que la belle aux cheveux bruns et bouclés donne de ses nouvelles. La comédienne de 27 ans indique en légende de cette vidéo être "de retour". Elle apparaît ainsi les cheveux lâchés, en crop top et jupe en satin bleu ciel. C'est alors qu'elle partage les quelques mots que les téléspectateurs lui envoient ces derniers temps. "Pourquoi on ne te voit plus dans Plus belle la vie ?", "Mila nous manque, reviens vite", "Tout va bien ? On s'inquiète", peut-on ainsi lire. C'est en images que Malika Alaoui répond à ces interrogations. En effet, elle débarque avec son bébé dans les bras ! "Il y a la surprise", lance-t-elle. C'est ainsi parce qu'elle était enceinte, puis qu'elle a accouché et qu'elle s'occupe de son adorable petit garçon que la comédienne a déserté les plateaux.