Presnel Kimpembe : Sa nouvelle coupe de cheveux tournée en ridicule par les internautes

Une année 2022 compliquée pour Presnel Kimpembe

De nombreuses critiques qui se sont abattues sur Presnel Kimpembe et rien ne dit qu'il conservera ses tresses bien longtemps. Espérons néanmoins que l'année 2023 sera plus clémente avec le champion du monde 2018, qui n'a pas été épargné par les blessures et les affaires extra sportives. En février dernier, il a notamment pris la parole sur Instagram pour faire taire les rumeurs concernant une polémique dont il n'a pas précisé la nature. "Je tiens à affirmer que tout ce qui a pu être écrit ou dit me concernant est totalement faux", a-t-il déclaré à l'époque.

Une nouvelle coupe qui n'est donc pas une franche réussite si l'on en croit l'avis des internautes, mais certainement pas de quoi décourager Presnel Kimpembe, connu pour son audace capillaire !