Prince Charles contaminé : Meghan empêche-t-elle Harry de rentrer chez lui ?

Les dernières retrouvailles publiques du prince Harry et de son père le prince Charles remontent au 9 mars dernier, à Westminster, lorsque la famille royale s'est retrouvée pour la messe annuelle du Commonwealth. La reine, Camilla, le prince William et Kate Middleton étaient aussi de la partie. Un événement d'autant plus suivi qu'il était le dernier engagement de Meghan Markle et Harry avant qu'ils ne prennent définitivement leurs distances avec la monarchie. Reparti depuis au Canada, sur leur île de Vancouver, le couple attend la date officielle du Megxit fixée au 31 mars pour entamer sa nouvelle vie avec son fils Archie (10 mois).