Prince George : La fête d'anniversaire magique que lui préparent Kate et William

Tous les artistes du club anglais The Magic Circle auraient été engagés pour que le prince George passe le meilleur des anniversaires. Une organisation que le prince Charles connaît puisqu'il a lui-même profité de magiciens pour son dernier anniversaire. En plus des tours de magie, un château gonflable devrait être installé dans les jardins du palais de Kensington, demeure officielle des Cambridge à Londres. En plus de quelques copains d'école, l'héritier au trône devrait compter sur la présence de sa cousine Mia Tindall (5 ans), la fille de Zara et Mike Tindall dont le prince George est proche. La jeune Maud Windsor, fille de Lord Frederick Windsor et Sophie Winkleman, devrait également être de la partie.

En attendant de faire la fête avec ses copains, c'est en famille et les pieds dans l'eau que George de Cambridge a fêté son anniversaire lundi. Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants se seraient en effet envolés pour quelques jours de vacances dans les Caraïbes, sur la très privée île Moustique. Déjà l'an dernier, le petit prince y avait célébré son anniversaire en maillot de bain.