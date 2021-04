Prince Harry a eu "peur que Meghan Markle ait envie de le quitter"

En donnant des détails sur la monarchie et ses travers, Harry et Meghan se sont attirés les foudres des plus conservateurs. Leur départ de la famille royale britannique est un sujet discuté dans le monde entier et même sur BFMTV, qui diffusait le documentaire Meghan et Harry : les affranchis le 21 avril 2021. On y apprend que le prince Harry avait une grande crainte : qu'elle le quitte à cause de la pression médiatique, dans l'ombre du traumatisme de sa mère, Diana Spencer.

"Il a eu peur que Meghan ait envie de le quitter parce qu'elle ne pouvait pas supporter cette pression", a estimé Angela Levin, correspondante royale et biographe. Harcelée par les paparazzi depuis son divorce avec le prince Charles, Diana est décédée dans une course-poursuite avec les photographes à Paris, au soir du 31 août 1997. "Ce sont de terribles souvenirs pour Harry", ajoute Angela Levin.

Harry l'a dit lui-même lors de son interview-vérité à Oprah Winfrey : "Ma plus grande inquiétude était que l'histoire se répète". En prenant ses distances de ses obligations royales et de la Couronne, le prince Harry pensait que les médias arrêteraient de parler aussi négativement de son couple. Mais les rumeurs vont bon train et chaque détail de leur relation est décortiqué par la presse et assimilé comme un "affront" ou un "mensonge" pour la famille royale.

Harcelée par les médias et non défendue par le palais, Meghan Markle expliquait avoir fait une dépression et même eu des pensées suicidaires. "Je suis juste soulagé et heureux d'être assis ici et de vous parler auprès de mon épouse. Parce que je ne peux pas imaginer ce que ça a été pour elle [Diana, NDLR] de traverser ces épreuve toute seule il y a des années. Ça a été incroyablement difficile pour nous deux, mais au moins on est ensemble", avait confié le prince Harry face à Oprah Winfrey en mars dernier.