Prince Harry : Ce plaisir secret et tabou qu'il se réservait une fois Meghan Markle endormie

Meghan Markle et le prince Harry ne semblent plus avoir de secrets l'un pour l'autre tellement les parents d'Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, se respectent, s'aiment et s'admirent. Mais il se pourrait que l'ancienne star de Suits, interprète du personnage de Rachel Zane dans la série, n'ait pas tout connu de son prince de mari. Dans Spare, les mémoires de la tête couronnée sorties ce 10 janvier, Harry évoque un rituel bien particulier qu'il respectait le soir venu une fois installé en Californie.

A l'époque, le prince Harry, Meghan Markle et Archie sont hébergés par Tyler Perry, acteur et réalisateur à Hollywood. En attendant de trouver le manoir dans lequel la famille Sussex pourra prendre ses marques et débuter sa nouvelle vie, le trio a donc vécu en cohabitation avec la star des écrans. Ce qui n'a pas empêché l'ancien soldat de l'armée britannique de s'octroyer des moments rien qu'à lui, une fois la nuit tombée. Dans ses mémoires que le Daily Mail épluche avec détails, on apprend notamment qu'une fois Archie et Meghan Markle au lit, le prince Harry sortait s'aérer l'esprit dans le jardin, mais pas que.

"Tard dans la nuit, une fois tout le monde endormi, je faisais un tour de la maison pour vérifier que les portes et les fenêtres étaient bien verrouillées. Puis je m'asseyais sur la petite terrasse face au jardin et je me roulais un joint. [...] J'écoutais le chant des grenouilles dans la nuit" écrit-il dans les pages de son livre. Si la consommation de cannabis n'est pas autorisée partout dans le monde, elle l'est, à but récréatif, en Californie depuis 2016. C'est donc dans la légalité la plus totale que le prince Harry se réservait cette parenthèse.

Une période stressante

A l'époque, personne ne sait que Meghan Markle et le prince Harry ont quitté leur manoir du Canada pour élire domicile en Californie. Et c'est une vie paisible, bercée par le calme du confinement, que les Sussex vivent pleinement à ce moment-là. La vérité a fini par éclater et avec elle, les procès du couple contre les médias britanniques.

Très contrariée, Meghan Markle, alors enceinte, perd son bébé. Une fausse couche qu'elle a dévoilée dans une longue tribune au New York Times bien avant que le prince Harry juge les médias responsables : "Compte tenu du stress qui a entraîné des pertes de sommeil et compte tenu du nombre de semaines de grossesse, je peux dire que de ce que j'ai vu, la fausse couche a été créée par ce qu'ils ont essayé de lui faire" déclarait Harry dans leur documentaire Netflix.