Prince Harry : Cette somme astronomique qu'il a payée le jour de la mort d'Elizabeth II, pour son jet privé

Le 8 septembre dernier, la reine Elizabeth II décédait à l'âge de 96 ans. À ce moment-là, le prince Harry et sa femme Meghan Markle se trouvaient au Royaume-Uni. Leur retour en Europe était déjà prévu depuis un certain temps. Le duc de Sussex s'est vite rendu au château de Balmoral en Ecosse pour dire un dernier au revoir à la reine. Il a d'ailleurs appris la mort de sa grand-mère en consultant son téléphone durant son trajet. Un déplacement qu'il a effectué à bord d'un jet privé. Pendant ce temps, son père le roi Charles III et la princesse Anne étaient déjà avec la reine Elizabeth II à Balmoral. Le prince Andrew, le prince William et le prince Edward ont quant à eux été ramenés à l'aéroport d'Aberdeen (Ecosse) par l'avion familial...

Selon le Daily Mail, le prince Harry aurait déboursé la somme colossale de 30 000 livres (soit plus de 33 000 euros) pour se rendre à Balmoral en jet privé. Le média a même dévoilé des photos du duc de Sussex qui arrive à Balmoral en voiture, le visage abattu.

Le prince Harry écarté du dîner avec la famille royale

Une dispute aurait éclaté entre le prince Harry et le roi Charles III au soir de la mort de la reine Elizabeth II. Alors que le frère du prince William désirait se rendre au chevet de sa grand-mère, le roi Charles III aurait demandé à son fils de ne pas venir au château de Balmoral avec son épouse Meghan. "Le prince était si énervé d'avoir vu sa femme se faire interdire l'accès à Balmoral, qu'il a raté son avion et a refusé de dîner avec Charles, William, et la reine consort Camilla", a indiqué une source proche de la famille royale au Daily Mail. Le prince Harry aurait finalement partagé le repas avec son oncle le prince Andrew, le prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex. Toutefois, une source a indiqué au Daily Mail qu'"aucune invitation à dîner n'a été faite."

Malgré le décès de la reine, les tensions sont encore loin d'être apaisées entre le prince Harry et la famille royale.