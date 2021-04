Prince Harry et Meghan Markle ont-ils trahi la reine ? Un nouveau mensonge révélé

Le prince Harry et Meghan Markle, sombres cachotiers ? Quelques semaines après avoir fait des révélations fracassantes dans l'interview d'Oprah Winfrey le 7 mars 2021, le Dailymail révèle que les parents d'Archie pourraient bien avoir menti éhontément lors de leur entretien. Interrogé par l'animatrice, le frère du prince William avait en effet assuré n'avoir pas planifié son départ de la famille royale et avoir été totalement pris de court pour assurer financièrement sa propre sécurité. "Nous n'avions pas de plan. Cela a été suggéré par quelqu'un d'autre au point où ma famille m'a littéralement coupé les vivres, et j'ai dû payer... payer la sécurité pour nous" affirmait Harry.

Sauf que... Vanity Fair vient de dévoiler que le couple avait en réalité été en pourparlers dès 2019 pour une collaboration fructueuse avec Quibi, entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à 1,3 milliard de livres sterling et qui était censée devenir le prochain grand rival de YouTube. Le Daily Telegraph révèle ainsi que le couple aurait rencontré plusieurs fois le fondateur de l'entreprise Jeffrey Katzenberg et son PDG Meg Whitman, ancien président d'eBay et de Hewlett Packard. Durant cette collaboration, Harry et Meghan devaient apparaître dans plusieurs vidéos mises en ligne sur la plateforme. Malheureusement, leur "plan" (qui n'en est pas un) est tombé à l'eau puisque l'entreprise a fait faillite en raison de la pandémie de coronavirus.

Un détail omis lors de l'interview qui remet fortement en cause les propos du duc et de la duchesse de Sussex. "Harry était vénéré par la plupart des membres du personnel, mais aujourd'hui, il les horrifie" confiait récemment une source du Palais de Buckhigham au Sunday Times. Pas sûr qu'avec ces dernières révélations, la côte d'Harry et de Meghan ne remonte en flèche au sein de la famille royale...

Pour rappel, Harry est désormais embauché par la start-up BetterUp comme responsable en chef de l'impact et a également accepté des partenariats avec Netflix et Spotify.