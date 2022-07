Prince Harry : Gros changement physique avant ses 40 ans ? Il pourrait céder à la chirurgie esthétique !

Depuis quelques années, son look capillaire fait parler tous les experts du monde : le Prince Harry perd ses cheveux... et la situation semble s'aggraver à chaque apparition ! Rien de très étonnant, lorsqu'on voit son père, le Prince Charles, qui a rapidement eu une calvitie importante, ou son frère, le Prince William, qui vient de fêter ses 40 ans et n'a plus de cheveux sur le dessus du crâne.

Mais il semblerait que la situation soit encore plus grave pour le fils cadet, qui n'a que 37 ans et se dégarnit très rapidement. Lors du Jubilé, ses cheveux épars avaient encore une fois fait parler les experts du monde entier et pour le docteur Manish Mittal, spécialiste international interrogé par le tabloïd The Sun, si le Prince Harry ne fait rien, tous ses cheveux devraient être tombés pour ses 40 ans.

Alors quelle pourrait-être la solution ? Plusieurs s'offrent à lui : assumer, comme son père et son frère, une nouvelle coupe de cheveux... ou tout miser sur la chirurgie ! Les opérations pour se faire réimplanter des cheveux sont de plus en plus fréquentes chez les hommes et il ne serait pas impossible de voir un jour le fils de Lady Diana passer sur le billard comme ont déjà pu le faire Rafael Nadal ou Marc-Olivier Fogiel.

Sinon, celui-ci pourrait choisir la perruque, une solution moins discrète mais tout aussi recommandée selon l'expert interrogé par The Sun. Encore faudra-t-il réussir à reproduire la couleur rousse des cheveux et de la barbe du Prince Harry. Une couleur de cheveux qu'il a transmis à ses deux enfants : Archie et Lilibet, âgés de 3 et 1 an sont roux comme leur papa... du moins si l'on en croit les rares photos d'eux qui ont été diffusées dans la presse !

Protégés à l'extrême, les deux enfants ne sont jamais exposés aux paparazzis et sont restés sagement dans le Frogmore Cottage lors de leur venue à Londres pour la cérémonie du Jubilé, loin des photographes. Les bambins ont cependant pu rencontrer la reine Elizabeth II, leur grand-père, le prince Charles, et certaines cousines comme Savannah et Isla Philips, les filles de Peter Philips, ou Mia et Lena, les deux filles de Zara et Mike Tindall. En revanche, ils n'ont pas vu George, Charlotte et Louis de Cambridge : toujours en froid, les deux fils de Charles et Diana se sont évités pendant tout le week-end.