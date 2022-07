Prince William : En guerre contre la fille de Camilla pour venger sa mère... Le vrai visage du futur roi ?

Lorsque l'on est élevé pour devenir le futur roi de Grande-Bretagne, on apprend à cacher ses émotions, sa colère et ses doutes : depuis des années, alors que son frère Harry s'épanche dans les médias sur toutes ses angoisses, le prince William reste silencieux, pilier immuable de la famille royale. Pourtant, l'aîné des fils du prince Charles et de Lady Di est loin d'être si timide : doté d'un fort caractère, il sait le faire parler quand cela lui semble important.

Brouillé avec son frère et sa belle soeur Meghan Markle depuis quelques années, il sait s'imposer, même devant sa grand-mère lorsque cela lui semble important, notamment contre son oncle, le prince Andrew. Mais il y a quelques années, celle qui attirait ses foudres, c'est Laura Parker-Bowles, la fille de sa belle-mère Camilla. Persuadé que celle-ci avait gâché sa jeunesse, il s'en prenait beaucoup à elle selon la biographe Katie Nicholl.

"William reprochait à Camilla tout le mal qu'elle avait fait à sa mère, ce qui mettait Laura dans une colère noire", révèle-t-elle dans son livre Harry et William. Et la jeune femme, âgée de 4 ans de plus que William, ne s'est jamais laissée faire, lui répondant : "Ton père a gâché ma vie". Des disputes difficiles pour ces jeunes qui ont vu l'histoire du Prince Charles et de Camilla Parker-Bowles traverser les années... malgré leurs mariages respectifs.

Une histoire familiale difficile

En réalité, ces deux derniers se sont rencontrés en 1970, alors qu'ils étaient très jeunes. Rapidement séparés par l'armée, ils vivent une courte idylle avant que Camilla n'épouse le major Parker-Bowles avec qui elle aura deux enfants, Tom (né en 1974, devenu critique culinaire) et Laura (née 4 ans plus tard, conservatrice d'art).

Charles, quant à lui, n'est toujours pas marié en 1980, alors qu'il a plus de trente ans : il finit donc par épouser Lady Diana Spencer, qu'il n'aime pas. Au moment de leur divorce, en 1992, celle-ci accuse le Prince de Galles de n'avoir jamais cessé sa liaison avec Camilla, chose qu'il ne nie pas.

Dix ans plus tard, après la mort accidentelle de Lady Diana en 1997, ils se marieront enfin en 2005, réunissant les enfants qui finissent par se réconcilier. Les princes William et Harry s'entendent d'ailleurs particulièrement bien avec Tom, le filleul de leur père, qui vit une jeunesse difficile mais est désormais devenu un critique culinaire recherché. Marié deux fois et père de deux enfants (Lola, 15 ans et Freddy, 12 ans), il a perdu sa seconde épouse il y a peu d'un cancer. Laura, quant à elle, s'est mariée en 2009 et a trois enfants (Eliza, 14 ans, Gus et Louis, 12 ans).

Un mariage auquel avaient assisté les princes Harry et William mais également (et beaucoup plus discrètement) Kate Middleton, qui ne faisait pas encore vraiment partie de la famille. Tom et Laura, quant à eux, étaient bien sûr présents aux mariages princiers des deux frères. La petite Eliza avait même servi de petite fille d'honneur pour l'union de Kate et William en 2011 !