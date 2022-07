Diaporama : Prince William : En guerre contre la fille de Camilla pour venger sa mère... Le vrai visage du futur roi ?

Tom Parker Bowles et sa soeur Laura Lopes lors de la cérémonie de l'ordre de la Jarretière à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Cette année pour la première fois Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, a été investie comme nouveau chevalier de l'ordre de la Jarretière par la reine et a pu participer à la procession au côté du prince Charles. Londres, la 13 juin 2022.

Prince Harry et Prince William - Mariage de Laura Parker-Bowles et Harry Lopes dans la St. Cyriac's Church, Lacock, Wiltshire.

Camilla Parker-Bowles, duchesse de Cornouailles assiste au 30ème anniversaire de la "Garden Party for the National Osteoporosis Society" à Londres, le 12 juillet 2016.

Tom Parker Bowles et sa soeur Laura Lopes lors de la cérémonie de l'ordre de la Jarretière à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Cette année pour la première fois Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, a été investie comme nouveau chevalier de l'ordre de la Jarretière par la reine et a pu participer à la procession au côté du prince Charles. Londres, la 13 juin 2022.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses enfants Tom Parker Bowles et Laura Lopes - Deuxième jour des courses hippiques au festival de Cheltenham. Le 11 mars 2015

Gus Lopes et son frère Louis Lopes - Les petits-enfants de Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, à la Clarence House pour le "Trooping of The Colour" à Londres. Le 14 juin 2014

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses enfants Tom Parker Bowles et Laura Lopes - Deuxième jour des courses hippiques au festival de Cheltenham. Le 11 mars 2015

Camilla Parker-Bowles, duchesse de Cornouailles et ses enfants, son fils Tom Parker Bowles et sa fille Laura Lopes regarde la victoire de du cheval Windsor Park lors de la première course lors d'une course pendant la journée des femmes du Festival de Cheltenham à l'Hippodrome de Cheltenham, le 11 mars 2015.