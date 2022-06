Princesse Beatrice : Look de star d'Hollywood, elle scintille de mille feux au bras de son mari Edoardo

Elle a brillé pendant toute la soirée avec sa superbe robe : ce jeudi, la Princesse Beatrice s'est rendue à la soirée "The Alchemist's Feast", organisée dans la National Gallery. Et on peut dire que côté look... elle avait mis le paquet ! Vêtue d'une longue robe argentée et pailletée de la marque américaine Markarian, la fille aînée du Prince Andrew rayonnait de mille feux à son arrivée au bras de son mari Edoardo.

Les plus fins observateurs ont cependant remarqué que la robe avait été légèrement modifiée : très décolletée normalement, elle avait été refermée par un point de couture pour la petite-fille de la reine Elizabeth II, sûrement plus à l'aise comme ça qu'avec une robe entièrement ouverte sur la poitrine.

La jeune maman de la petite Sienna (10 mois) portait également une pochette agrémentée de diamants Swarovski et était très souriante aux côtés de son époux, Edoardo, qui partage sa vie depuis 2019 et qu'elle a épousé en juillet 2020 devant très peu de proches, à l'exception de ses grands-parents.

En tout cas, elle semble n'avoir jamais été si heureuse, malgré le scandale qui a touché son père il y a quelques mois. Accusé d'avoir fait partie du réseau de pédophiles de Jeffrey Epstein, le Prince Andrew avait dû payer une très lourde somme pour éviter le procès. Depuis, il a été déclaré persona non grata par son frère, le prince Charles, et son neveu, le prince William, qui refuse de participer aux événements s'il y vient.

Un scandale qui a hanté le Jubilé, où Beatrice a véritablement brillé en compagnie de sa cadette Eugenie, de qui elle est très proche et qui a également eu un bébé l'an dernier, le petit August, né en janvier 2021. Mais les deux soeurs vont devoir bientôt se séparer : pour suivre son mari qui part travailler au Portugal, Eugenie déménagera pendant l'été.

Cela pourrait d'ailleurs être la raison pour laquelle Beatrice prend de plus en plus de place au sein de la famille royale : avec sa soeur au Portugal et le prince Harry coupé des siens aux Etats-Unis, elle pourrait avoir un véritable rôle dans les années futures, notamment auprès de son cousin William, futur roi.