Princesse Eugenie : Apparition vidéo de son fils August, adorable supporter lors de la finale de l'Euro

Elle n'était peut-être pas dans les tribunes VIP de Wembley, mais Eugenie d'York a bel et bien supporté l'équipe d'Angleterre lors de son match contre l'Italie. Peu avant le coup d'envoi de cette finale de l'Euro 2020, la princesse s'est saisie de son compte Instagram pour partager une adorable Story : une courte vidéo montrant son fils August, 5 mois, et déjà un fervent supporter des trois lions !

Avec le refrain de la célèbre chanson It's Coming Home (du groupe de rock Lightning Seeds) en fond sonore, les internautes ont ainsi pu apercevoir le jeune garçon allongé par terre et s'agitant près de sa mère, en étant habillé d'un body aux couleurs de l'équipe d'Angleterre (voir diaporama). Contrairement à sa précédente apparition sur le réseau social, avec une mine grognon, la Britannique de 31 ans a pris le soin de ne pas montrer son visage.

Finalement, les Anglais se sont inclinés face à l'Italie après une série de tirs au but sous tension. "Vous nous avez réunis et élevé nos coeur quand nous en avions le plus besoin... Merci l'Angleterre", la jeune maman et épouse de Jack Brooksbank a-t-elle écrit à l'issue de la finale, toujours en Story Instagram.