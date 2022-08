Priscilla Betti transformée : blonde platine, elle change de tête !

Une passion pour la musique intacte pour Priscilla Betti

Côté carrière, si Priscilla Betti ne sort quasiment plus de nouvel album, l'interprète des titres Tchouk Tchouk Musik et Quand je serai jeune, n'a pas pourtant délaissé sa passion pour la musique. Elle a participé en juin dernier à l'émission Le plus grand karaoké de France sur M6. Ce jeudi 18 août, la jeune femme de 33 ans est l'invitée de l'émission de W9 Les 100 vidéos qui font rire le monde entier présentée par Issa Doumbia avec comme invités Norbert Tarayre et Elodie Gossuin. Elle est également l'invitée de la nouvelle émission de M6, La Grande Battle Musicale présentée par Eric Antoine avec comme invités : Jérôme Anthony, Rachel Legrain-Trapani, Camille Lacourt, Sophie Ferjani qui forment l'équipe des Violets et Elodie Gossuin, Jean-Luc Lemoine, Vanessa Guide et Donel Jack'sman qui forment l'équipe des Jaunes. De plus, Priscilla Betti partage régulièrement sur Instagram des photos de ses showcases avec son acolyte guitariste Alex Bruno. Ensemble, ils se produisent dans les restaurants, les hôtels et les plages privées pour animer des soirées et des événements privés.