Priyanka Chopra : Ce jour où sa robe a craqué en plein milieu du festival de Cannes

Bientôt le bébé ?

Priyanka Chopra n'est plus tellement débordée, côté travail, bien qu'elle soit prévue à l'affiche du quatrième volet de la saga Matrix en 2022. Et jusqu'à présent, ce qui l'empêchait de penser à fonder une famille, c'était justement le fait qu'elle souhaitait se consacrer à sa carrière. "Cette année est déjà bouclée professionnellement, avec les projets à venir et ceux pour lesquels j'étais déjà engagée, expliquait-elle au magazine Tatler juste avant la pandémie. Mais avoir une famille est très important pour moi, ça l'a toujours été. C'est quelque chose que je veux définitivement faire et j'espère que Dieu le veut aussi. Au moment opportun, ça arrivera." Il n'y a plus qu'à...