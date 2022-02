Priyanka Chopra et Nick Jonas parents : première sortie en amoureux depuis la naissance de bébé

"Nous sommes fous de joie de confirmer que nous avons accueilli un bébé via une mère porteuse. Nous demandons respectueusement la respect de notre vie privée pendant cette période particulière où nous nous focalisons sur notre famille", ont précisé Priyanka Chopra et Nick Jonas. Ils ont gardé la date de naissance, le sexe et le prénom de l'enfant secrets. Informée par une source restée anonyme, le tabloïd britannique Daily Mail précise que leur fille est née prématurée, après 27 semaines de grossesse. Elle restera à l'hôpital (un hôpital du sud de la Californie) jusqu'à ce qu'elle soit jugée en assez bonne santé pour en sortir et retrouver ses parents.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la fille de Priyanka Chopra et Nick Jonas aura bientôt une cousine ! Joe Jonas et son épouse Sophie Turner attendent leur deuxième enfant. Ils n'ont pas fait de publication mais ont été trahis par la publication de photos les montrant en pleine balade sous le soleil de Los Angeles. L'ex-héroïne de la série Game of Thrones portait une combinaison short verte, moulant son ventre rond.