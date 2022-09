Procès de Benjamin Mendy : ses SMS très troublants dévoilés, le procès chamboulé

Chaque journée amène son lot de surprises dans le procès de Benjamin Mendy. Il faut dire que le dossier contre le champion du monde français est particulièrement lourd et les accusations gravissimes. Ce dernier est accusé par 7 femmes différentes de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. Dans ce procès, l'ancien sportif est jugé au côté de son supposé complice, Louis Saha Matturie (aucun lien avec le footballeur Louis Saha) et les deux hommes plaident non coupables contre toutes les accusations à leur encontre.

Les premiers jours du procès ont été consacrés au profil psychologique de Benjamin Mendy, ainsi quà la méthode qu'il aurait utilisé pour arriver à ses fins. C'est ensuite les témoignages des différentes plaignantes qui ont été dévoilés au jury du procès. Des récits glaçants de la part de jeunes femmes qui se sont retrouvés invités dans le manoir que possède l'ancien footballeur, situé à l'écart du voisinage et dont le système de verrouillage de certaines portes est particulièrement troublant. Hier, c'est la plaignante numéro 6 qui devait être entendue par les jurés, mais rien ne s'est passé comme prévu.

Le procès ajourné, des SMS troublants

Des "informations additionnelles" en lien avec le procès sont parvenues et le procès a été ajourné à lundi prochain. À la place, les jurés ont pu écouter plusieurs échanges de messages et SMS entre les plaignantes, mais également entre les plaignantes et le principal accusé. Parmi la liste de SMS, l'un d'entre eux, écrit par la plaignante numéro 3 (qui accuse le joueur de l'avoir violée en janvier 2021) à un ami est assez éloquent. "Une des filles que je connais a été violée par Mendy. J'ai découvert ça aujourd'hui. C'est fou! Oui c'était récent", révèle la jeune femme. Par la suite, elle indique être allée faire la fête chez le footballeur de 28 ans avant de déclarer à son ami avoir été agressée sexuellement par ce dernier.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.