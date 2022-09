Procès de Benjamin Mendy : une star du foot impliquée ? Rebondissement et nouveau détail embarrassant...

C'est un procès qui tient en haleine les médias et le public depuis plus d'un mois maintenant. Depuis la mi-août, l'ancien footballeur Benjamin Mendy passe ses journées sur le banc des accusés du côté de Chester, dans la banlieue de Liverpool. Le Français de 28 ans est accusé par 7 femmes différentes de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. Il n'est d'ailleurs pas le seul inquiété dans cette affaire puisque Louis Saha Matturie (aucun rapport avec le footballeur Louis Saha) est accusé d'être son complice.

Le début du procès a permis d'en savoir plus sur la personnalité de Benjamin Mendy, mais également sur le manoir qu'il habite et au sein duquel les plaignantes auraient été agressées et violées. Un endroit à l'écart du voisinage et dans lequel avaient lieu de nombreuses fêtes au cours desquels il semblerait qu'un coéquipier bien connu du Français ait été présent. En effet, lors des auditions de vendredi dernier, le nom de Jack Grealish, international anglais et joueur de Manchester City, tout comme Mendy à l'époque, a été prononcé par l'une des jeunes plaignantes. Ce dernier aurait été présent lors d'une soirée où des viols ont été commis par les deux hommes accusés dans cette affaire.

Jack Grealish aurait eu une relation sexuelle avec une des plaignantes avant de s'évanouir

Dans le détail, la jeune femme âgée de 17 ans au moment des faits explique qu'elle s'est rendue à une "fête privée" chez Benjamin Mendy. Comme d'autres plaignantes l'ont indiqué avant elle, cette dernière a vu son téléphone lui être confisqué, sans qu'elle ne soit avertie avant. Une soirée au cours de laquelle elle a énormément bu, ainsi que consommé de la cocaïne avant d'être violée par le champion du monde 2018, selon ses dires. "Il m'a presque retournée dans une position où il allait avoir des relations sexuelles avec moi (...) J'étais dans une position où ma poitrine était baissée, mes jambes derrière moi et il l'a mis juste dedans", affirme-t-elle. Elle est ensuite allée rejoindre une amie qui aurait été violée par Louis Saha Matturie. "Elle m'a dit qu'elle avait couché avec Jack (avant son viol)", relate la plaignante, qui indique qu'il s'agissait d'une relation consentie avec Jack Grealish. D'après elle, ce dernier se serait ensuite évanoui au cours de la soirée.

Pour l'heure, Jack Grealish n'a fait aucun commentaire concernant cette affaire et Benjamin Mendy, ainsi que Louis Saha Matturie continuent de nier en bloc toutes les accusations qui pèsent contre eux.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.