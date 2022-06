Procès de David Ginola contre France Télévisions : après ses propos sur Didier Deschamps, le verdict est tombé

S'il y en a deux qui ne partiront certainement pas en vacances ensemble, c'est bien David Ginola et Didier Deschamps. De la même génération, les deux hommes se sont côtoyés en équipe de France et se sont affrontés sur les terrains du championnat de France. Véritable idole du Parc des Princes, David Ginola a fait rêver de nombreux supporters pour son style flamboyant et sa belle gueule. Malheureusement, il ne fait pas partie de l'équipe d'Aimé Jacquet et 1998 pour la Coupe du monde historique remportée par les Bleus.

Un manque terrible pour le compagnon de Maeva Denat, qui a clairement désigné un coupable : l'actuel sélectionneur de la France. "Si je n'ai pas fait la Coupe du monde 1998, c'est à cause de lui", lance-t-il dans une interview accordée au magazine Complément d'enquête consacré à Didier Deschamps, en 2018. Celui que l'on surnommait El Magnifico va même plus loin dans ses propos : "C'est quelqu'un qui pour moi m'a empêché de réaliser mon rêve". Des accusations très fortes, sauf que d'après David Ginola... ses propos auraient été recueillis à son insu !

Se sentant floué et assurant qu'il avait refusé de participer à l'émission, David Ginola a porté plainte contre France Télévisions pour atteinte à sa vie privée, réclament près de 80 000 euros à la chaîne. Débouté une première fois fin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, le père de Carla Ginola a décidé de faire appel de cette décision et le verdict est tombé le 25 mai dernier. Confirmant le jugement de première instance, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'ancien présentateur de La France à un incroyable talent, déboutant une seconde fois l'ancien footballeur de 55 ans.

Ils lui ont expliqué ne vouloir que discuter, mais n'ont pas respecté cette promesse. C'est indigne du service public

Une décision "choquante" pour David Ginola et son avocat d'après les propos recueillis par Capital. "Les deux journalistes qui ont interviewé mon client se sont revendiqués du service public pour le piéger. (...) Ils lui ont expliqué ne vouloir que discuter, mais n'ont pas respecté cette promesse. C'est indigne du service public", indique Me Bénédicte Puybasset.

De son côté, France Télévisions se dit satisfait d'une "décision relativement classique". Après cette nouvelle déconvenue, David Ginola ne se pourvoira pas en cassation et l'affaire devrait en rester là, d'après les informations de nos confrères.