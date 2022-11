Que devient Maxime Leconte, fils d'Henri Leconte et ex-candidat de Secret Story ?

Comment oublier le programme Secret Story ? Lancée en 2007 par TF1, l'émission de télé-réalité est animée alors par Benjamin Castaldi et le concept est simple : une quinzaine d'individus ayant tous un secret sont enfermés dans une maison et ils vont devoir le cacher aux autres. À la clé, 150 000 euros pour le grand gagnant. La première saison a littéralement cartonné et de nombreuses personnalités ont su tirer leur épingle du jeu, à l'image de Nelly Vallade (alias Laly) ou encore le couple formé par Xavier et Tatiana. Un autre fringuant jeune homme a tapé dans l'oeil des téléspectateurs lors du lancement de l'émission et ce n'est autre que Maxime Leconte, le fils de la légende du tennis français, Henri Leconte.

Très sûr de lui, Maxime Leconte a su se démarquer dans l'aventure, mais malheureusement, sa ressemblance physique avec son père le trahit et son secret est démasqué. Malgré tout, il atteint la finale de l'émission et il termine à la quatrième place lors du dernier prime. Fort de sa nouvelle notoriété, le jeune homme se montrera à de nombreuses reprises dans les soirées mondaines parisiennes après l'aventure, se montrant souvent au côté de son père. Une vie et un goût pour la notoriété qui lui sont visiblement vite passés puisqu'il n'a plus fait parler de lui depuis de nombreuses années maintenant.

Installé à Dubaï, il mène la grande vie au milieu des stars

Le jeune homme de 36 ans aujourd'hui a décidé de changer de vie et il est actuellement installé à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Un lieu réputé pour plaire énormément aux stars et aux influenceurs (qui sont nombreux à le suivre sur les réseaux sociaux) et Maxime Leconte doit certainement en croiser beaucoup puisqu'il est manageur général du night club Rasputin, comme il l'indique sur son compte Instagram. Accro au sport, le fils d'Henri Leconte ne serait plus un coeur à prendre puisqu'il met un emoji coeur blanc suivi du surnom "Jojo" dans sa biographie.

Un changement de vie radical donc pour le jeune homme, très connu en France à sa sortie de Secret Story mais qui a décidé de faire sa vie à l'étranger. Installé à Dubaï, Maxime Leconte a l'air plus épanoui que jamais !