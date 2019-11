Quentin Dehar, sosie de Ken : La vérité sur ses chirurgies esthétiques

Pour Quentin Dehar, il n'était pas question de vivre une vie ordinaire. Le jeune homme, qui s'est suicidé le 2 septembre 2019, jour de son 27e anniversaire, rêvait de strass et de paillettes. Pour ce faire, il a créé son personnage de Ken, le mari de Barbie. Afin de lui ressembler, il est passé sur le billard plus d'une cinquantaine de fois selon ses dires. Mais sa meilleure amie Anne-Charlotte a livré sa vérité lors de son interview pour L'Obs, qui a consacré un portrait à son regretté ami.

Il y a quelques années, la presse britannique s'était prise de passion pour Quentin Dehar. Son physique interloquait et les tabloïds The Sun et Daily Mail avaient tenté d'estimer le coût de ses opérations de chirurgie esthétique. Ils pensaient que le jeune homme avait dépensé plus de 100 000 euros, car il avait assuré en avoir fait plus de cinquante. Mais, selon Anne-Charlotte, il ne s'est fait opérer qu'à deux reprises : "Il racontait beaucoup de conneries. Sur ses opérations par exemple : en réalité, il n'en a fait que deux, au nez et sur les oreilles. Le reste, c'étaient des injections de Botox et d'acide hyaluronique, ou bien des UV et des blanchiments de dents." Selon sa maman, il était beau naturellement et "n'avait pas besoin de ça".

Mais Quentin Dehar avait confié à Sam Zirah, lors d'une interview, qu'il avait une obsession pour la "perfection" : "J'aime bien que tout soit parfait, symétrique. C'est un mode de vie aussi, j'aime bien ressembler à la poupée Ken et, généralement, Ken est parfait." Sa particularité et le personnage volcanique qu'il s'est créé lui a permis de participer à Tellement vrai et à Un Dîner presque parfait en 2014. À son grand regret, il n'aura pas une grande carrière dans la télé-réalité. Peu de temps avant son décès, il avait donc pris la décision de devenir steward.

Les obsèques de Quentin Dehar ont été célébrées le 6 septembre 2019, à Condé-en-Barrois, village de la Meuse d'où il était originaire. Après sa mort, certains de ses proches se sont exprimés dans les médias. Son meilleur ami Yann a assuré à Télé Loisirs que c'était à cause d'une déception amoureuse qu'il s'était donné la mort. Ses parents ont quant à eux confié qu'ils ne sauraient jamais pourquoi il avait commis cet acte désespéré.