Questions pour un champion : Cette animatrice qui a refusé le poste...

En janvier 2016, France 3 confirme que Julien Lepers est écarté de la présentation de Questions pour un champion, émission qu'il animait depuis 1998 (soit 8 310 numéros). Un mois plus tard, Samuel Etienne prend sa place. Mais il n'était pas le seul envisagé sur ce poste grassement payé...

Invitée de l'émission On refait la télé sur RTL, l'animatrice Ariane Massenet a confié avoir été approchée. "Quand on m'a proposé Questions pour un champion, tout le monde m'a dit : 'Vas-y oh la la... tu seras tranquille, c'est une manne, tu es payée'. Mais je me suis dit, ce n'est pas moi. Je n'étais pas assez bonne comédienne pour accepter de jouer ce rôle à l'époque. Ce n'était pas pour moi", a-t-elle raconté.

L'ancienne chroniqueuse d'On ne peut pas plaire à tout le monde et du Grand Journal a aussi expliqué pourquoi elle a disparu du petit écran ces dernières années. "Ce qu'on me proposait ne intéressait pas. Beaucoup de gens m'ont dit : 'Tu sais il faut absolument rester à l'antenne coûte que coûte parce que si tu disparais, on t'oublie.' Ce qui, évidemment, n'est pas tout à fait faux. Mais je me sentais pas le courage. (...) J'ai été trop gâtée. Après tout me paraissait fade", a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui, c'est sur les planches de théâtre qu'elle écrit une nouvelle page de sa carrière professionnelle. A 53 ans, on peut la retrouver dans la pièce Comme des soeurs, à La Scène parisienne dans le 9e arrondissement de Paris. Elle donne la réplique à Marie Parouty et Alexandra Simon jusqu'au 28 décembre 2019.

Thomas Montet