Qui veut épouser mon fils : Un ex-candidat phare bientôt papa pour la 3e fois, officialisation en photo

Entre 2010 et 2015, les téléspectateurs ont découvert quatre saisons de Qui veut épouser mon fils ? sur TF1. Si par la suite, certains comme Florent Ré ou Steven Bachelard ont poursuivi un peu leur carrière dans la télé-réalité, d'autres comme Shake, révélé en 2015, se sont fait beaucoup plus discrets. Mais le fils de Mai ne manque jamais de partager les bonnes nouvelles concernant sa vie personnelle. Le dimanche 5 juin 2022, il a en a d'ailleurs annoncé une.

Shake a posté une photo sur laquelle on peut voir sa compagne, dont on ne sait rien, de profil. Elle est vêtue d'un jogging, d'un haut noir moulant et porte une casquette et des lunettes de soleil. Si on ne peut pas voir son visage, on aperçoit très clairement son ventre arrondi, sur laquelle l'une de ses mains est posée. La jeune femme est en effet enceinte de leur troisième enfant. Un heureux événement que l'ancien candidat de télé-réalité n'a pas souhaité garder pour lui. "3ème... après Noevan et Kenzo, vais-je avoir une fille ?!", peut-on lire en légende de la publication.