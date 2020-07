Rachel Legrain-Trapani à l'hôpital : accouchement imminent, Valentin à ses côtés

L'accouchement de Rachel Legrain-Trapani est imminent ! La jolie brune de 31 ans va en effet très bientôt donner naissance à son deuxième enfant, sept ans après l'arrivée dans sa vie de son fils Gianni, né de ses amours avec le footballeur Aurélien Capoue. C'est cette fois avec le mannequin et influenceur Valentin Léonard qu'elle s'apprête à replonger dans les couches et les biberons, avec qui elle vit une belle relation depuis près d'un an.

Enceinte de neuf mois d'un nouveau petit garçon, Rachel ressentait de premières fortes contractions le 27 juin dernier, ce qui l'avait poussée à se rendre, seule, à la maternité pour un contrôle. "Petit tour à la maternité pour vérifier si tout va bien. (...) Je crois que le bébé attend que son papa revienne avant de sortir...", confiait-elle de retour chez elle à ses fans.

Elle ne croyait sans doute pas si bien dire puisque, à peine l'ancien candidat des Marseillais est-il revenu de son dernier voyage professionnel que le couple était prêt pour accueillir leur bébé. C'est en tout cas ce qu'a indiqué l'ancienne reine de beauté sur Instagram ce mardi 7 juillet 2020. "Mon chéri est revenu. Valise pour la maternité terminée", a-t-elle inscrit en légende de ce qui pourrait bien être la dernière photo d'elle affichant son gros bidou en lingerie. En story, Rachel Legrain-Trapani apparaît ensuite au côté de son homme dans l'ascenseur, masquée et valise en main. Avant qu'on la retrouve enfin à la maternité. "C'est le grand jour", commente-t-elle avec excitation.

De son côté, Valentin Léonard a fait savoir qu'ils avaient pu profiter de leurs derniers instants de répit avant d'entamer de longs mois de nuits blanches. "Ce matin, nous avons fêté officiellement notre dernière grasse matinée avant un bon moment", écrit-il amusé sous un cliché de son couple dans la salle de bain. Du moins, il a pu en profiter comme lui fait remarquer sa moitié en commentaires. "PS TU as fait ta dernière grasse mat, je me suis réveillée à 6h." En manque de sommeil ou non, les amoureux ne pourraient pas être plus heureux d'agrandir leur petite famille !