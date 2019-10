Rachel Legrain-Trapani : "Has-been" à Pôle Emploi ? "C'était très difficile"

Rachel Legrain-Trapani (31 ans) obligée de pointer à Pôle Emploi ? La chroniqueuse de TPMP People a raconté ses mésaventures à Matthieu Delormeau le 25 octobre 2019. En plein débat sur les stars qui ne peuvent pas se reconvertir en raison de leur notoriété, Miss France 2007 explique :"Moi, j'ai été dans cette situation où j'ai dû me reconvertir, il y a quelques années. Je suis allée à Pôle Emploi et quand la personne en face me reconnaît et me dit "qu'est-ce que vous faites là, en fait ? C'est bizarre". Bah je dis : 'comme tout le monde, j'ai besoin de travailler"."

À lire aussi Laurent Ruquier ne voulait pas que Yann Moix "finisse au Pôle emploi"

Désormais en couple avec Valentin Leonard, la jeune femme déclare que cette reconversion professionnelle a été une période "très difficile" pour elle. L'ex de Benjamin Pavard explique ensuite comment elle a réussi à s'en sortir à un moment où elle aurait pu sombrer. Elle confie :"De là, j'ai dû repartir, faire des études, j'ai été chargée de communication dans une boîte et je tombais sur des clients et les gens, ils se demandent : "mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle a touché le fond !"" L'animateur répond, un brin sarcastique :"Ah oui c'est horrible parce qu'il y a marqué "Has-been" sur ton front." Il se reprend aussitôt et précise : "Mais non, pas sur le tien bien sûr." Puis il conclut, très modestement : "Moi je ne peux pas témoigner, malheureusement j'ai toujours connu le succès !"

Une mauvaise période désormais oubliée pour l'ancienne reine de beauté, qui a trouvé la stabilité aussi bien dans sa vie professionnelle que privée.