Rachel Legrain-Trapani : Moment insolite pendant l'accouchement avec Valentin

Celle qui a été élue Miss France en 2007 a alors révélé à ses 275 000 followers l'envers du décor. En attendant la naissance de leur adorable petit Andrea, Rachel Legrain-Trapani et son amoureux (l'ancien candidat de télé-réalité notamment vu dans Les Marseillais (W9) devenu aujourd'hui influenceur) se sont lancés dans des discussions pour le moins inattendues. La jolie brune de 31 ans a accouché par césarienne. Et durant l'intervention chirurgicale, elle a fait baisser le niveau de stress... en évoquant le remaniement ministériel marqué notamment par le remplacement du Premier ministre Édouard Philippe par Jean Castex, et l'arrivée du célèbre avocat Éric Dupond-Moretti comme Garde des Sceaux. Une bien drôle de façon d'accueillir le nouveau-né Andrea !

De son côté, Valentin Léonard a partagé une autre anecdote. Sur un selfie miroir de lui en tenue d'hôpital, l'heureux papa s'est montré fier. "Cette photo c'était 5 mins avant de pleurer comme un bébé avant l'arrivée de notre fils. Un moment tellement unique. Merci infiniment à tout le personnel de la clinique du Bois, on serait d'ailleurs bien resté une petite semaine de plus tellement on se sentait bien", a-t-il écrit.

Encore toutes nos félicitations aux heureux parents.