Rachel Legrain-Trapani : Son appel à l'aide à la femme de Black M (EXCLU)

Incroyables transformations est de retour sur M6, lundi 6 janvier 2020. La styliste Charla Carter, la cosméticienne Léa Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas Waldorf sont de retour afin d'aider des personnes dont l'un des proches doit être relooké. Cette saison encore, des personnalités sont attendues, parmi lesquelles Rachel Legrain-Trapani.

Miss France 2007 a en effet rencontré les experts afin qu'ils s'occupent de son amie Isabelle, comme vous pouvez le découvrir dans l'extrait exclusif disponible dans notre player. Tout d'abord, on peut voir l'épouse de Black M ravie de recevoir Rachel Legrain-Trapani. "Je vais pouvoir lui demander plein de choses parce que je suis à fond là-dedans. On reçoit une ancienne Miss France", a-t-elle annoncé à ses acolytes. Hystérique, Nicolas Waldorf a confié que la compagne de Valentin Léonard était sa reine de beauté favorite.

Rachel Legrain-Trapani a ensuite été accueillie très chaleureusement. Après avoir fait un fameux "coucou Miss France" à la demande de Léa et de ses amis, la maman de Gianni (né le 23 décembre 2013 de son ancienne union avec le footballeur Aurélien Capoue) a expliqué la raison de sa venue : "Je suis là pour Isabelle, une amie à moi qui est dans l'organisation des Miss. Elle n'est pas du tout féminine. Elle met des choses pratiques : jeans, hauts amples... Côté cheveux, c'est catastrophique. Elle n'a pas de coiffure, rien du tout. Quand on a nos élections, on s'occupe d'elle, on l'habille et elle est très jolie. Mais en dehors elle s'en fiche."

Une fois leur étonnement passé de savoir qu'une femme travaillant avec des Miss ne s'occupait pas d'elle, Léa, Nicolas et Charla ont accepté de relever le défi. "Je pense qu'elle est vraiment dans une optique de renouveau. Je veux la voir plus féminine", a conclu Rachel Legrain-Trapani. Elle a ensuite attendu l'arrivée d'Isabelle avec les experts.

L'ancienne Miss n'est pas la seule guest attendue. Les téléspectateurs de M6 auront également le plaisir de voir Eve Angeli, Pascal le grand frère et Nadège Lacroix.