Rafael Nadal : Insulté en plein match par une spectatrice

À l'Open d'Australie, Rafael Nadal part en quête de son 21e titre en Grand Chelem. Il commence son épopée par deux victoires écrasantes... et un fait marquant ! Le tennisman s'est fait insulter en plein match, par une spectatrice.

Jeudi 11 février 2021, Rafael Nadal a affronté l'Américain Michael Mmoh pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. L'Espagnol a vaincu son adversaire du jour en trois sets, 6-1, 6-4, 6-2. La rencontre a été marquée par une succession de petits arrêts de jeu provoqués par une spectatrice.

Assise en gradins, juste devant d'autres fans brandissant le drapeau espagnol, la femme a adressé plusieurs doigts d'honneur à Rafael Nadal. L'athlète marié à Xisca Perello l'a vue et lui a demandé, par des signes, si ces gestes lui étaient bien destinés. D'abord étonné par cette méchanceté gratuite, Nadal n'a pu retenir un éclat de rire avant de soupçonner que la spectatrice avait consommé un peu trop d'alcool. Des agents de sécurité du tournoi ont fini par intervenir et lui ont fait quitter la Rod Laver Arena, lieu du match de tennis, sous les applaudissements du public.

"Peut-être qu'elle avait bu trop de gin ou de tequila ! Je sais pas mais... c'était une situation bizarre et drôle, en même temps, a expliqué Rafa en conférence de presse, à l'issue de sa victoire. Qu'elle me fasse un doigt d'honneur sans que j'en sache la raison, j'ai trouvé ça marrant. J'étais surpris, mais je me suis aussi dit 'Pauvre fille' Elle était probablement ivre". Le dernier lauréat de Roland-Garros et actuel n°2 mondial au classement ATP a également insisté sur le fait qu'il ne connaissait pas cette spectatrice.