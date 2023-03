Rania de Jordanie, sa fille Iman mariée : robe Dior et cérémonie grandiose... Les photos dévoilées

Iman de Jordanie attendait impatiemment de dire oui à son fiancé Jameel Alexander Thermiotis. C'est désormais chose faite. Les amoureux se sont mariés ce dimanche 12 mars comme l'avait annoncé la famille royale dans un communiqué et des posts sur les réseaux sociaux. Et ça valait le coup d'attendre. Des clichés de la cérémonie, qui a eu lieu à Beit Al Urdun, la résidence privée du souverain, ont été dévoilés au public, preuve que l'événement était aussi sublime qu'attendu.

La princesse de 26 ans portait une robe Dior aux détails très travaillés. Le col en dentelle sublimait la tenue, en raccord avec le magnifique voile qu'un diadème (celui que portait sa grand-mère Antoinette Avril Gardiner à son propre mariage en 1961) permettait de faire tenir et le bout des manches sa robe. Iman de Jordanie n'avait rien laissé au hasard pour faire craquer l'assemblée et rendre très fiers ses parents, dont sa maman Rania qui avait elle aussi opté pour une création Dior aux teintes gris/beige.

Après la cérémonie organisée sous les yeux de toute la famille, les frères et soeur d'Iman notamment et de certains amis, le clan s'est réuni pour prendre la pose et immortaliser ce jour qu'ils n'oublieront jamais. C'est avec un immense bonheur que Rania de Jordanie a d'ailleurs posté l'un d'entre eux : les jeunes mariés entourés de la reine et du roi de Jordanie, du prince Hussein et de sa chérie, du prince Hashem et de la princesse Salma. "Un jour comme aucun autre, écrit-elle. Je prie pour que ce nouveau chapitre de ta vie soit rempli d'autant de joie, d'amour, de rire que celui que tu nous as apporté pendant des années."