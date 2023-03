Rania de Jordanie sublime et époustouflante en tenue traditionnelle : la reine fait encore un sans-faute

Une visite d'autant plus importante pour Rania de Jordanie en plein mois du Ramadan. "Heureuse d'être en Arabie Saoudite pendant le mois sacré du Ramadan, et reconnaissante envers Son Altesse Royale la Princesse Adelah bint Abdullah bin Abdulaziz Al Saud de m'avoir accueillie et fait découvrir les talents de l'exposition Bisat Al Reeh. Je suis aussi immensément impressionnée par la toute première Biennale des Arts islamiques animée par le Royaume, une belle célébration de l'héritage de l'art islamique", a-t-elle fait savoir sur Instagram. Après avoir visionné l'exposition, Rania de Jordanie s'est donc rendue à la toute première Biennale des Arts islamiques dirigée par Aya Al-Bakree PDG de la Fondation Ad-Diriyah Biennale et en a pris plein les yeux.

Rania de retour au travail après le mariage d'Iman

La reine et le roi Abdallah II ont repris le chemin du travail après avoir vécu dans une bulle familiale de bonheur lors du mariage de leur fille Iman. Cette dernière a épousé Jameel Alexander Thermiothis le 12 mars dernier, dans une magnifique robe Dior, sous les regards de nombreux invités parmi lesquels la famille et les proches. Une cérémonie placée sous le signe de l'émotion comme ont pu en témoigner les clichés officiels dévoilés sur les réseaux sociaux.

Le couple royal remettra d'ailleurs ça d'ici quelques semaines. Un mois seulement après l'annonce des fiançailles de la jeune femme, son frère, le prince Hussein, indiquait lui aussi vouloir passer la bague au doigt de sa compagne Rajwa Al Saif. Un événement attendu le 1er juin prochain et où Rania devrait briller, encore une fois.