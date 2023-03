Mariage de la princesse Iman de Jordanie : la sublime cérémonie marquée par "quelques difficultés"

Cela faisait des mois qu'Iman de Jordanie et son fiancé Jameel Alexander Thermiotis préparaient le jour J et l'attendaient avec impatience. Leur mariage a enfin eu lieu. C'est le dimanche 12 mars que la jeune femme de 26 ans, fille de Rania de Jordanie et du roi Abdallah II, a épousé l'homme à qui elle a dit 'oui' quelques mois plus tôt à Beit Al Urdun, résidence privée de la famille située à Amman. Entourés de leurs amis et des membres de leurs familles, les époux ont attiré tous les regards et ont enfin concrétisé leur amour.

L'émotion était à son comble d'après Point de Vue qui dévoile les coulisses de cette cérémonie grandiose, digne d'un conte de fées : "Les rayons du soleil couchant caressent leur visage tandis qu'ils empruntent, suivis par deux jeunes demoiselles d'honneur, une allée bordée d'arbres en fleurs. Conduite par son frère aîné, le prince Hussein, la princesse Iman de Jordanie s'apprête à unir son destin à celui de son compagnon. (...) Après avoir embrassé son père le roi Abdallah, la princesse prend place au côté de son fiancé."

Les époux avaient mis les petits plats dans les grands pour cette journée inoubliable qui n'a pas échappé aux petits couacs que les mariages peuvent connaître, notamment au moment de l'échange des alliances : "L'imam invite le roi Abdallah à signer le contrat de mariage, avant de le présenter à la princesse Iman et à Jameel. Les frères de la mariée, Hussein et Hashem, apposent eux aussi leur signature, tous deux étant témoins de cette union. Iman et Jameel éprouvent quelques difficultés au moment d'échanger leurs alliances, ce qui ne manque pas de les faire sourire" précise l'hebdomadaire. Cet incident, évidemment sans gravité, n'a heureusement pas gâché la fête.

La belle Iman à la pointe du style

La princesse Iman a débarqué dans une magnifique robe blanche de la maison Dior, spécialement conçue par Maria-Grazia Chiuri. Fluide, la robe était ornée d'un magnifique décolleté en dentelle, le bout de ses manches et son voile servant de rappel. Quelques jours avant, lors de la fête du henné organisée par sa maman Rania en son honneur, Iman portait une autre tenue tout aussi jolie. Une création de Reema Dahbour, "brodée de fleurs blanches et de cristaux dorés." Un travail de "près de six mois", confectionné par "des femmes jordaniennes avec de la mousseline et du tissu de soie." En clin d'oeil à sa maman, la ceinture que Rania portrait le jour de son mariage avec le roi Abdallah. Des festivités à l'image du clan : royales !