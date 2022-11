Rebecca Hampton, 22 kilos en moins après la naissance de sa fille : elle a refait ses seins "pour le travail"

Dans deux jours, la télévision fera ses adieux à Plus belle la vie. La série tire sa révérence après presque vingt ans passés à l'antenne. Un crève-coeur pour les téléspectateurs et les comédiens, dont Rebecca Hampton, éternelle interprète du personnage de Céline Frémont : "C'est comme un deuil collectif mais c'est un deuil, admet-elle dans une interview au magazine Nous Deux ce mardi 15 novembre. J'ai des bouffées d'émotions à des moments où je ne les attends pas du tout. Je suis un peu en phase dépressive. Mais j'ai aussi plein de projets professionnels qui sont chouettes. [...] Dans cette période un peu compliquée, je suis très bien entourée. C'est un nouveau virage mais tout s'aligne."

Au sein de son entourage, il y a les autres comédiens de Plus belle la vie évidemment mais ses proches également dont son compagnon Vincent. C'est très récemment que l'actrice de 49 ans a officialisé sa relation avec son chéri avec qui elle n'a plus envie de se cacher : "Maintenant que je suis revenue à Paris, nous sortons beaucoup et je n'ai pas envie de tomber sur une photo volée parce que je trouve cette histoire trop jolie pour être abîmée. J'ai juste envie de pouvoir embrasser mon homme et de lui prendre la main quand je veux, où je veux." Elle peut aussi compter sur la présence de sa fille Eléa, 9 ans, issue de son ancienne relation avec le journaliste David Bérard.

J'ai perdu ma poitrine

L'arrivée de sa fille dans sa vie a été un bouleversement pour Rebecca Hampton, à tout point de vue. Elle révèle d'ailleurs avoir eu recours à la chirurgie esthétique quelques années après la naissance d'Eléa : "J'ai simplement fait refaire mes seins, a-t-elle indiqué au cours de l'entretien. Ça a été un gros souci pour moi." La comédienne a perdu bien plus de poids que prévu : "J'ai perdu 22 kilos à la naissance de ma fille, j'ai perdu ma poitrine et j'ai tenu bon pendant trois, quatre ans, en me disant 'Non, c'est bon.' Finalement j'ai fait l'opération non pas pour moi, mais pour le travail, pour que les vêtements tombent bien sur moi."