Regis Philbin : L'animateur star est mort à 88 ans, Kelly Ripa dévastée

Regis Philbin est mort. Le présentateur sacré aux États-Unis est décédé à l'âge de 88 ans. Comme le révèle People, l'animateur nous a quitté le vendredi 24 juillet 2020. "Nous sommes profondément tristes d'apprendre que notre Regis adoré est mort, de causes naturelles, un petit mois avant son 89e anniversaire", a écrit sa famille dans un communiqué, transmis samedi au magazine.

"Sa famille et ses amis seront toujours reconnaissants d'avoir pu passer du temps avec lui, pour son humanité, son légendaire sens de l'humour et son habilité singulière à faire de chaque jour quelque chose de spécial. On remercie ses fans pour leur incroyable soutien durant ses 60 années de carrière et demandons du respect alors que nous pleurons sa perte", a-t-il été tristement annoncé.

Regis Philbin avait commencé sa carrière en 1988, co-animant Live! with Regis and Kathie Lee, avec Kathie Lee Giffort, pendant plus de quinze ans. En 2001, elle sera remplacée par Kelly Ripa. Il quittera le programme en 2011, après 23 ans à l'antenne. Regis Philbin est également connu pour avoir présenté l'un des jeux les plus marquants de l'Histoire : Who wants to be a millionnaire ? (équivalent de Qui veut gagner des millions ?), de 1999 à 2002. Il avait aussi animé la première saison d' America's Got Talent.

Cet originaire du Bronx, à New York, a été marié deux fois. Il laisse derrière lui deux filles : J.J. et Joanna, issues de son mariage de cinquante ans avec Joy Philbin et Amy, née de son premier mariage avec Catherine Faylen. Le couple avait également accueilli un garçon, Daniel, décédé en 2014.

Depuis l'annonce de la mort du présentateur, beaucoup lui ont rendu hommage, de Chris Colfer (Glee), David Hasselhoff à son ancienne partenaire, Kelly Ripa.