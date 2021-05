Renaud et sa santé : "Il va bien mieux", sa soeur Sophie Séchan donne des nouvelles rassurantes

Dans Renaud, mon frère : le chanteur préféré des Français, documentaire diffusé sur TMC le mercredi 2 juin prochain, de nombreux proches témoignent sur leur relation avec le chanteur. Sa propre soeur, Sophie Séchan, s'y exprime pour la première fois. Elle a accordé pour l'occasion une interview à Télé Star, où elle donne des nouvelles de son frère.

"Je l'ai de temps en temps au téléphone. Il n'oublie jamais de m'appeler pour mon anniversaire ou à Noël... J'en ai aussi par Dominique et Lolita [son ex-femme et sa fille, NDLR]. Il va bien mieux qu'il n'a été. Il se refait une santé et il est bien entouré", affirme Sophie Séchan. Une très bonne nouvelle pour le chanteur désormais âgé de 69 ans qui a connu des petits soucis de santé il y a quelques années. Pour l'heure - et après l'insuccès de son titre moqué Corona song - Renaud ne prévoirait pas de nouveaux titres. "Non, on n'en a pas parlé. Il n'est jamais très loquace, vous savez...", ajoute Sophie Séchan.

Ce documentaire retraçant la vie de Renaud est raconté par des proches ayant partagé de nombreux souvenirs avec le chanteur. Rien à voir avec quelques émissions aux mensonges parfois décomplexés. "Ce qui a été dit dans certaines émissions sur Renaud ne correspond pas à la réalité. C'est David [Séchan, le frère jumeau de Renaud, NDLR] qui m'a dit que, là, je n'avais pas de souci à me faire quant au contenu du film. J'ai rencontré Aurélie Condou, la réalisatrice et coproductrice, et j'ai été rassurée", indique Sophie Séchan.

Pour ce document, la petite soeur de Renaud a exhumé de tendres souvenirs d'enfance. Elle se rappelle d'un petit garçon aussi drôle que réservé. "Il faisait beaucoup de farces. Mais il n'était pas très souriant. Ma mère disait de lui qu'il était pince-sans-rire. Il aimait rejouer les sketchs de Guy Bedos, par exemple", se souvient-elle. Un rendez-vous à ne pas manquer.

