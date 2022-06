Renaud Lavillenie : Sa compagne Anaïs fête les 4 mois de son petit Gabin qui a déjà bien grandi !

Renaud Lavillenie est un homme heureux et il a raison de l'être. Champion olympique de saut à la perche en 2012, il a marqué l'histoire de son sport en battant le record du monde deux ans plus tard, entrant encore un peu plus dans la légende. Véritable star de l'athlétisme, il continue, à 35 ans, de performer au plus au niveau et lors des Championnats de France le week-end dernier, il a tout de même terminé deuxième, ratant un 19e titre. À côté de sa belle carrière, l'athlète partage sa vie avec Anaïs Poumarat, une perchiste avec qui il est en couple depuis décembre 2007.

Les deux amoureux se sont mariés en septembre 2018 et ils ont deux enfants ensemble. Une petite Iris née en juillet 2017 et un petit Gabin né il y a tout juste 4 mois, le 28 février 2022. Le jeune papa est totalement gaga de son nouveau-né et le couple a partagé une jolie vidéo lors de l'arrivée à la maison de leur fils après la sortie de la maternité. Mais le temps passe et cela fait donc désormais quatre mois que le petit brun à la bouille d'ange est entré dans la vie de Renaud Lavillenie et sa femme. Et, pour l'occasion, Anaïs a publié une série de photos de son fils qui a beaucoup grandi en quatre mois !

Gabin peut déjà compter sur sa grande soeur !

"Joyeux 4 mois mon bébé", écrit simplement Anaïs Poumarat en commentaire de sa publication. Sur les photos, on peut voir Gabin sur un lit avec une jolie carte de voeux à ses côtés pour célébrer ce moiniversaire. Adorable, le fils de Renaud Lavillenie semble déjà très éveillé et on sent que sa grande soeur Iris est déjà très protectrice et aimante avec son petit frère, qu'elle n'hésite pas à prendre dans ses bras pour le couvrir de bisous.