Renée Zellweger : Rayonnante, elle impressionne en total look noir !

On l'avait quittée en Judy Garland (Judy) ou en femme puissante, riche et cynique (What/If), la revoilà dans une mini-série qu'on attend avec impatience ! Déclinée en 6 épisodes, The Thing about Pam raconte l'histoire vraie du meurtre d'une femme et de l'enquête autour. Et qui de mieux pour incarner la fameuse Pam que Renée Zellweger, deux fois oscarisée, et qui a ébloui tout le monde lors de l'avant-première de la série ?

Vêtue d'un simple costume noir et d'escarpins de la même couleur, l'interprète de Bridget Jones avait pourtant misé sur la sobriété. Maquillée légèrement, avec du gloss rose et du fond de teint couleur chair, elle était pourtant extrêmement souriante et a hypnotisé les photographes avec son regard de braise, souligné d'un trait d'eye-liner foncé.

La veille, déjà, elle avait impressionné lors de sa venue dans le Tonight Show. Pour l'occasion, elle portait en effet une longue robe noire, associée à des escarpins dorés et à des lunettes de soleil colorées. Le comble du chic pour une comédienne qui est longtemps restée dans l'ombre après sa surexposition au moment des deux premiers volets de Bridget Jones.

Entre 2010 et 2016, notamment, elle n'avait plus voulu tourner et elle a expliqué pendant l'émission qu'elle en avait profité pour faire des études de droit. "J'avais besoin de faire une pause et de grandir en tant que personne, d'apprendre quelque chose qui ne soit pas relié au travail". Etudiante à UCLA, l'une des plus grandes facs des Etats-Unis, elle a raconté qu'elle était heureuse d'avoir "pris du temps pour elle".

Pendant sa venue au Tonight Show, elle a parlé de son personnage, Pam. Dans l'histoire, la meilleure amie de Pam, Betsy, est assassinée. Un meurtre d'abord imputé à son mari Russ, interprété par Josh Duhamel, avant que l'enquête ne cherche d'autres pistes. Une mini-série qui s'annonce captivante et sera disponible ce mercredi sur SALTO en France.

Depuis quelques années, Renée Zellweger a fait un grand retour très apprécié de ses fans, malgré sa difficulté à se détacher de son personnage de Bridget Jones, l'éternelle célibataire préférée des trentenaires des années 90. Critiquée pour l'utilisation abusive de chirurgie esthétique, elle avait commencé par nier avant d'assumer son visage retouché, un geste qui lui avait valu beaucoup de sympathie.