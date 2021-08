Renée Zellweger méconnaissable depuis Bridget Jones : son visage n'est plus le même

Lorsqu'on parle de changements physiques, le nom de Renée Zellweger revient régulièrement sur le tapis. La cause ? Sa transformation physique qui a beaucoup marqué les internautes depuis la saga Bridget Jones et qui la soupçonne d'avoir eu recours au bistouri. Car depuis son rôle culte dans les trois volets, l'actrice de 52 ans a énormément changé. Chose à laquelle Hugh Grant, son partenaire à l'écran, n'était pas préparé.

Présent dans l'émission Watch What Happens Live en 2016, le quinquagénaire s'était fait remarquer pour le petit tacle qu'il avait fait au sujet de la chérie d'Ant Anstead. Participant à un petit jeu qui consistait à retrouver le nom d'une actrice avec qui il avait joué par le passé, Hugh Grant n'avait que pour indice le haut de leurs visages. Il a donc reconnu Julianne Moore, Sarah Jessica Parker, Meryl Streep ou encore Julia Roberts sans grande difficulté. Cependant, en regardant le haut du visage de l'actrice, ce dernier ne l'a absolument pas reconnue. "Qui est la deuxième personne en partant de la droite, parce que je ne l'ai jamais vue de ma vie", avait alors demandé le comédien. Une question qui avait choqué l'animateur, Andy Cohen, qui lui avait alors donné un indice supplémentaire, à savoir le nom de l'interprète de Bridget Jones. "Oh Renée !", s'était-il souvenu. Et de confier ensuite à quel point son ancienne partenaire de jeu "n'avait totalement pas les pieds sur terre".

Elle s'en moque des critiques

Mais alors que de nombreuses personnes accusent Renée Zellweger d'avoir succombé à l'appel de la chirurgie, cette dernière reste néanmoins très fière de sa transformation. Lors d'une interview accordée à People.com, l'actrice qui a reçu un Oscar pour son rôle dans le film Judy avait partagé son ressenti sur la question : "Je suis ravi que les gens trouvent que j'ai l'air différente. Je vis une vie plus heureuse, plus épanouissante, et je suis contente que, peut-être, ça finisse par se voir." Et de poursuivre : "On dirait que certains cherchent des vérités infâmes qui n'existent pas. Mes amis disent que j'ai l'air en paix. Je suis en bonne santé. Je n'étais pas très performante à ce niveau-là jusqu'à présent. J'avais un agenda intenable et je ne m'autorisais pas à prendre soin de moi."