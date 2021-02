Richard Berry : La fille de Jeane Manson dément des gestes déplacés mais se souvient "du mal qu'il a fait"

Voilà une affaire qui met le show business une nouvelle fois à mal. Le populaire acteur Richard Berry est accusé par sa fille aînée Coline d'inceste pour des faits survenus dans les années 1980. Elle a porté plainte contre lui et son ancienne belle-mère, la chanteuse Jeane Manson. Celle-ci réfute les accusations et apporte son soutien à son ex-mari. Sa fille, célèbre chanteuse, a également pris la parole en faveur de l'artiste mais elle n'a guère de sympathie pour lui.

Le journal Le Monde a publié une longue enquête suite aux accusations portées par Coline Berry et a rencontré différents protagonistes ayant été dans la vie de Richard Berry. Parmi eux : S. fille bien connue de Jeane Manson, elle-même chanteuse et ex-star d'une populaire comédie musicale. Celle-ci est formelle, elle n'a jamais été touchée de manière déplacée par celui qui avait été son beau-père ; Richard Berry et Jeane Manson ayant été mariés de 1984 à 1986. Le 22 janvier 2021, elle a déclaré au journal n'avoir "rien à dire à ce sujet, car il ne me concerne pas" et qu'elle ne "confirme rien". Le 29, après la visite du quotidien à Richard Berry pour l'interroger sur les accusations de sa fille, S. ajoutait par un nouveau message qu'elle n'a "jamais vu Richard Berry avoir des gestes déplacés envers sa fille Coline". Voilà qui clarifie sa position.

Mais, comme le rapporte également Le Monde, S. avait aussi envoyé un SMS à Coline Berry-Rojtman dans lequel elle disait déjà ne pas avoir subi le moindre geste déplacé tout en taclant l'acteur. "J'ai réussi à dépasser cet épisode et à tourner la page en ignorant ce personnage qui nous a fait du mal, bien différent de l'image publique qu'il se donne. (...) Je ne peux parler d'attouchement fort heureusement. Je ne sais ce qui s'est passé pour toi, mais je te soutiens dans ta démarche de dire la vérité", écrivait-elle.

Entre les lignes, nul doute qu'elle fait référence au comportement de Richard Berry, lequel a admis dans les colonnes du Monde avoir été un compagnon violent avec Catherine Hiegel, mère de sa fille Coline, puis avec Jeane Manson. En revanche, sa femme actuelle Pascale Louange n'a jamais pris la parole pour dénoncer un comportement de ce genre. Quant à sa fille Joséphine, née de sa relation avec Jessica Forde, elle assure de son côté que son père n'a jamais eu le moindre geste déplacé envers elle.

Une enquête est en cours et Coline Berry doit prochainement être auditionnée. Quant à Richard Berry, il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.