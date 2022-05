Richard Gere et sa compagne, de 34 ans sa cadette : amoureux fou sur tapis rouge... devant une ex !

Ce n'est pourtant pas dans leurs habitudes ! Richard Gere et Alejandra Silva ont fait une apparition publique sur le tapis rouge ce mardi 3 mai à New-York. Le couple, de presque 34 ans de différence d'âge, s'y est montré plus complice que jamais.

Ils ont fait sensation en s'affichant bras dessus bras dessous à l'occasion de la première du documentaire de National Geographic, We Feed Food, réalisé par Ron Howard. Richard Gere était resplendissant du haut de ses 72 ans et portait un élégant pantalon gris ainsi qu'une longue veste noire. Sa jeune épouse Alejandra avait, quant à elle, opté pour une sobre et sublime robe noire. De nature discrète, le couple ne s'est pas lâché d'une semelle de toute la soirée. En effet, les deux tourtereaux ont chacun passé le plus clair de leur temps la main sur la hanche de leur partenaire ! L'événement fut également l'occasion de voir les comédiennes Drew Barrymore et Lucy Fry, ainsi que l'ex candidate à la Maison Blanche, Hillary Clinton, fouler le tapis rouge. Enfin, Richard Gere a également croisé une ex au cours de la soirée en la personne de Padma Lakshmi (voir diaporama).

Richard et Alejandra se sont rencontrés en 2015 avant de se marier trois ans plus tard en Espagne. Fous amoureux, les deux tourtereaux aiment cultiver une forme de discrétion. Un pilier de leur couple, selon la jeune espagnole. "Il sait que je suis complètement folle de lui. Je pense que je lui apporte une certaine stabilité, avait-elle expliqué. Le fait que je ne sois ni actrice ni mannequin nous a aidés. Ça ne m'a jamais intéressée. Ce qui nous lie le plus, c'est notre désir d'aider les gens qui en ont besoin, notre engagement auprès du bouddhisme et du peuple tibétain. La vérité, c'est que je n'aurais jamais pensé trouver un homme aussi parfait pour moi. Je n'ai pas de mot pour décrire mon bonheur !" a-t-elle expliqué à ¡Hola! en 2018. Le couple élève aujourd'hui deux petits garçons, nés en 2019 et 2020.