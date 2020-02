Rick Cosnett (Vampire Diaries, The Flash) fait son coming out: "C'est compliqué"

Il ne voulait plus vivre dans le mensonge, l'omission ou le secret. Le 13 février 2020, à un cheveu de la fête de la Saint-Valentin, le comédien Rick Cosnett a souhaité faire la lumière sur sa vie sentimentale. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 36 ans a donc tout simplement expliqué, avec un sourire radieux, qu'il était gay. "Je voulais juste que tout le monde le sache parce que je me suis fait la promesse de vivre chaque jour dans la vérité, précise-t-il sur son compte Instagram. C'est parfois très compliqué de le faire avec toutes ces choses inconscientes que vous ignorez à propos de votre enfance, de ce qu'impose la société... la vie, tout simplement."

L'acteur n'a peut-être pas été plus rapide que la lumière pour faire son coming out, mais vous le connaissez sans doute pour sa prestation télévisuelle dans les épisodes de la série The Flash. Lors de la première saison du show tiré des aventures du super-héros super-vif DC Comics, Richard James Cosnett – de son vrai nom – tenait l'un des rôles principaux en interprétant Eddie Thawne. Il a continué d'y apparaître, en tant que guest, dans les deux saisons suivantes. Il était également Wes Maxfield dans The Vampire Diaries et Elias Harper dans Quantico. Fait amusant, le comédien australo-zimbabwéen est le cousin du très très british Hugh Grant !