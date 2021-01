Rihanna : En culotte et talons pour expulser Donald Trump de la Maison-Blanche

Rihanna faisait partie des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde qui ont suivi la cérémonie d'investiture de Joe Biden. La superstar est heureuse qu'un nouveau président soit entré en fonction. Tellement à vrai dire, qu'elle a jeté son prédécesseur, Donald Trump, hors de la Maison-Blanche...

Rihanna compte près de 90 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié une nouvelle photo ce mercredi 20 janvier 2021, date de la cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris. Sur l'image, la chanteuse et créatrice de mode sort des poubelles, vêtue d'un t-shirt sur lequel est imprimée la phrase End Racism By Any Means Necessary ("Abolir le racisme par tous les moyens nécessaires" en anglais). Une culotte noire, des collants et des mules en satin rose complètent sa tenue sexy.

"Je suis juste là pour aider. #OnaréussiJoe", écrit @badgalriri en légende de sa publication. Son petit tacle adressé à la famille Trump, symbolisée par les poubelles, a fait réagir des milliers d'internautes.