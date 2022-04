Rihanna enceinte : shooting glamour et sexy pour Vogue, son baby-bump de plus en plus impressionnant

Depuis le début de sa grossesse, Rihanna réalise un sans-faute niveau look : qu'elle privilégie les tenues larges ou laissant sortir son baby-bump de plus en proéminant, elle est absolument sublime et semble chaque fois plus épanouie en tant que future maman. Et les clichés dévoilés par le magazine Vogue ce mardi ne font que le confirmer !

La chanteuse a en effet profité de son dernier passage à Paris pendant la Fashion Week pour réaliser un shooting pour le magazine, avec des photos signées Annie Leibovitz. Mettant en valeur son corps de femme enceinte, elles la montrent dans une chambre d'hôtel du Ritz, prenant la pose sous un large manteau sur un canapé, ou sur le balcon, entourée d'une couverture.