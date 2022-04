Rihanna enceinte : look 100% confort pour des achats pour le bébé, avec A$AP Rocky

La chanteuse Rihanna s'est une fois de plus illustrée par son look charmant lors d'une sortie avec son compagnon le rappeur A$AP Rocky. En effet, on avait quitté la star sur son apparition divine à l'after party des Oscars organisés par Jay-Z et sa sortie au restaurant dans une robe mini mini et flashy. Cette fois, le couple s'est offert un peu de bon temps shopping pour préparer l'arrivée de leur nouveau-né...

Le couple glamour du moment, qui a annoncé attendre un enfant au début du mois de février dernier, est apparu dans les rues de Los Angeles ce lundi 4 avril alors qu'il réalisait quelques emplettes. Les amoureux ont notamment été photographiés chez Paper Source, boutique de livres pour bébés. L'interprète de Diamonds arborait un look plutôt décontracté à l'occasion.

En effet, Rihanna portait une superbe robe jaune qui recouvrait entièrement son ventre bien arrondi, le tout assorti à une paire de baskets de la même couleur. Cette dernière avait agrémenté son look de nombreux bijoux. Les manches longues 3/4 de la robe laissaient entrevoir son fameux tatouage à la main droite. Quant au rappeur, il portait une veste à capuche noir décontractée avec un effet jaune fluo au niveau du coude. Les cheveux attachés en arrière il a été vu en train de siroter une boisson devant la boutique (voir diaporama). Ce n'est pas la première fois que le couple est aperçu en train de réaliser des achats pour leur futur enfant. Rihanna et A$AP Rocky avaient été vus le 24 mars dernier dans le quartier de Fairlax dans la boutique de cadeaux Tesoro. La même journée, les deux tourtereaux s'étaient rendus au magasin Fred Segal à West Hollywood.

Rihanna a fait de son style de femme enceinte, une de ses priorités, un "challenge", comme elle l'a elle-même déclaré. "J'adore les challenges, j'aime les moments qui me forcent à devenir créative" avait affirmé la star auprès d'ELLE, au sujet de ses looks.