Robbie Williams : Après avoir vendu sa maison à Drake, il s'offre une nouvelle villa hors de prix

Robbie Williams ne perd pas de temps ! Le populaire chanteur âgé de 48 ans a récemment empoché une très belle somme en vendant sa maison à Drake et il a déjà repéré une nouvelle demeure en Californie. Il aurait déboursé la coquette somme de 49,5 millions de dollars pour une villa située dans le quartier d'Holmby Hills, à Los Angeles.

La nouvelle maison du chanteur, de style européen, a été construite dans les années 1930 et a connu d'importants travaux de rénovation dans les années 2000. La bâtisse d'environ 1800 m² trône sur un terrain de 8000 m² et propose pas moins de huit chambres à coucher et onze salles de bain ! Selon l'annonce immobilière, il s'agirait d'un bien listé parmi les monuments historiques de Los Angeles. Sur deux étages, reliés par un escalier en colimaçon, on retrouve notamment un bureau, une cuisine de chef, une cave à vin, un bar, une salle d'essayage... Quant aux combles, elles ont été aménagées en salle de jeux pour enfants. De quoi faire rêver ses quatre têtes blondes : Theodora, Colette, Charlton et Beau nés de son mariage avec Ayda Field.

La demeure, qui a fait des allers et retours sur le marché immobilier pendant dix ans et appartenait auparavant à Fanny Brice, propose aussi des commodités de luxe. En effet, Robbie Williams pourra commencer une collection de bolides si cela lui chante puisqu'en plus d'un vaste garage à motos, la propriété possède aussi un garage à voitures pouvant en contenir... plus d'une quinzaine ! Enfin, citons également la présence d'une piscine, d'un bassin à carpes koï, de roseraies et potagers, d'un court de tennis certifié comme valable pour des tournois professionnels ainsi qu'une pool house avec sauna et espace de remise en forme. Oh, et si le chanteur reçoit des invités mais veut garder un peu d'intimité, il peut les loger dans deux dépendances...

A noter que le patrimoine de Robbie Williams, dont la fortune est estimée par Celebrity Net Worth à 300 millions de dollars, comprend aussi une maison à Londres et une autre en Suisse.