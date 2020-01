Robert Downey Jr. "amoureux" de Marion Cotillard : "Absolument brillante"

Mercredi 22 janvier 2020, Robert Downey Jr. foulait pour la première fois le plateau de C à vous, célèbre talk show de France 5. Lors de cette rare apparition à la télévision française, celui qui campe Iron Man en a profité pour faire la promotion de son dernier film, Le Voyage du Docteur Dolittle. Il est expliqué que beaucoup de stars du cinéma y ont un petit rôle, à l'instar de Rami Malek, Selena Gomez, Tom Holland ou encore Marion Cotillard.

C'est là qu'il en a dit un peu plus sur sa collaboration avec l'actrice française. "Ils ont tous voulu regarder [le film, NDLR], en particulier Marion. Je pensais à elle. J'ai voulu écrire des répliques pour elle parce qu'elle est absolument brillante. Bon, elle n'avait qu'un tout petit texte à nous dire, mais je voulais qu'il y ait une scène, avec un début, un milieu et une fin, pour elle", explique Robert Downey Jr, avant de lancer un appel à Marion Cotillard pour une future collaboration. "Appelle-moi, dis-moi ce que tu veux, Marion, je le ferai !", lance-t-il.

De quoi susciter l'interrogation chez Anne-Elisabeth Lemoine : "Vous êtes tombé, pas amoureux mais presque ?" Pour la star américaine, ça ne fait aucun doute. "Oui, bien sûr ! C'est un trésor national, Marion", s'émerveille-t-il, avant d'évoquer les impressionnants effets spéciaux du film.

Pour rappel, dans Le Voyage du Docteur Dolittle – où Robert Downey Jr. peut parler aux animaux –, Marion Cotillard campe le rôle de Tutu, un renard. Toutes les stars du film jouent des animaux, à l'instar de Craig Robinson (The Office) qui interprète une souris, John Cena devient ours polaire et l'immense Octavia Spencer, Dab Dab, un canard.