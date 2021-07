Robert Downey Jr. en deuil : son père acteur est mort, il réagit avec tendresse

Robert Downey Sr : sport, cinéma et humour !

Robert Downey Senior vivait à New-York, où il est né et où il a rendu son dernier souffle, d'après le DailyMail.

Homme de cinéma, il a eu une carrière très éclectique, passant devant comme derrière les caméras, mais pas seulement ! Grand sportif, il a été joueur de baseball, champion de boxe et a également servi dans les rangs de l'armée américaine.

Robert Downey Sr. écrit et produit ses propres films très jeunes. Anti-conformiste, il reprend les codes des films spaghettis pour raconter la vie de Jésus-Christ dans Le Paradis du Mexicain, sorti en 1972. Ce long-métrage a été classé dans le Top 10 des films de l'année par le magazine TIME. A l'écran, le public a pu le voir dans plusieurs productions vers la fin des années 1990 comme Boogie Nights (1997) avec Burt Reynolds et Julianne Moore, Magnolia (1999) avec le jeune Tom Cruise ou encore Family Man (2000) avec Nicolas Cage et Don Cheadle.

En 2011, Robert Downey Senior tourne avec Casey Affleck, Ben Stiller, Gabourey Sidibé et Eddie Murphy dans le film Le Casse de Central Park. C'est l'une de ses dernières apparition au cinéma.

Père de deux enfants, Robert Downey Jr et Allyson (56 et 57 ans), tous deux acteurs, Bob Downey Sr laisse derrière lui une veuve, Rosemary, écrivaine, qu'il a épousé en troisièmes noces en 1998, et trois petits-enfants Indio Falconer, Exton Elias et Avri, les enfants de son fils unique.

Robert Downey Junior et sa grande soeur avaient déjà perdu leur mère en 2014, à l'âge de 80 ans.