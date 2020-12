Robin Thicke papa pour la 4e fois à 43 ans : sa compagne de 26 ans a accouché

C'est donc un petit garçon qui vient agrandir cette belle famille. Le couple est déjà parent de deux petites filles, Lola (2 ans) et Mia (1 an). S'il s'agit d'un premier garçon pour April, c'est le deuxième pour Robin, déjà papa de Julian (10 ans) issu de son précédent mariage avec l'actrice Paula Patton.

Robin Thicke et April Love Geary se fréquentent depuis fin 2014 et enchaînent donc les enfants à vitesse grand V. Une bonne dose de bonheur pour le chanteur du tube Blurred Lines qui a multiplié les coups durs depuis l'annonce de son divorce en octobre 2014. En 2016 il perdait son papa, le légendaire Alan Thicke et en 2018, il assistait, impuissant, à l'incendie de sa villa de Malibu, lors du terrible feu de forêt qui avait ravagé la Californie. La même année, April avait perdu l'enfant qu'elle attendait.

En septembre dernier, April célébrait sur Instagram son homme et l'anniversaire de leur rencontre: "6 ans. Oh mon Dieu, six ans, deux bébés, une maison en feu (...) je t'aime tellement et je ne peux imaginer ma vie sans toi. Tu es le meilleur père, partenaire, cuisinier, amant ! Je sais que je suis rarement romantique ou sérieuse, mais tu es véritablement mon autre moitié et tu m'aimes plus que quiconque ne m'a aimé avant. Pour toujours et à jamais".

Toutes nos félicitations à l'adorable petite famille.