Romain Ntamack : Sa compagne Lisa audacieuse et très sure d'elle, un bijou qui captive

La vie est belle pour Romain Ntamack et sa compagne Lisa Lopez. Le couple est jeune, beau et semble s'aimer à la folie comme il le montre régulièrement sur les réseaux sociaux. Très amoureux, le rugbyman de 23 ans est en plus très performant ces dernières années, que ce soit avec son club de Toulouse ou avec l'équipe de France. Pièce maîtresse de l'équipe de Fabien Galthié, le demi d'ouverture fait partie de la jeune génération dorée qui a permis au XV de France de remporter le dernier Tournoi des Six Nations en réalisant le Grand Chelem. Un exploit retentissant qu'il a réalisé aux côtés d'Antoine Dupont ou encore Damian Penaud, qui représentent l'avenir des Bleus.

À côté du rugby, Romain Ntamack mène une petite vie paisible avec sa compagne, Lisa Lopez. Les deux tourtereaux habitent à Toulouse dans une grande maison avec leurs deux chiens et profitent de leur temps libre pour voyager un peu partout à travers la planète. Si l'on ne sait pas vraiment à quand remonte leur histoire d'amour, leur relation semble très solide et ils n'hésitent pas à se montrer sur les réseaux sociaux. Si on savait encore peu de choses sur Lisa, début août, la jolie brune a dévoilé sur son compte Instagram son nom de famille, mais également son métier. Consultante transaction dans le secteur de l'immobilier, elle travaille dans une entreprise basée dans la banlieue toulousaine.

Lisa magnifique et très à l'aise devant la caméra !

Mais visiblement, la jeune femme a d'autres aspirations professionnelles comme elle vient de le montrer sur son compte Instagram. Suivie par près de 20 000 abonnés, elle vient de partager une campagne publicitaire pour une marque de joaillerie dont elle est l'égérie. Sur les photos, Lisa Lopez est sublime dans un ensemble noir, les cheveux tirés en arrière et avec plusieurs bijoux de la nouvelle collection de la marque Jayanti pour laquelle elle a posé. Et ce n'est pas la première fois qu'elle s'essaye dans ce registre... Très à l'aise face à la caméra, la copine de Romain Ntamack pourrait être tentée de lâcher l'immobilier pour se concentrer sur une carrière de mannequin.