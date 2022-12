Romane Bohringer : Ses enfants Raoul et Rose à ses côtés, son remède anti-déprime dévoilé

Il n'est pas encore officiellement là mais l'hiver semble s'installer petit à petit sur la France. Les températures plutôt clémentes ont laissé place aux vagues de froid, au verglas et aux épisodes neigeux dans une majeure partie du pays. Rien de plus normal à l'approche des fêtes de Noël. Si pour se réconforter et se réchauffer, certains ont la chance de pouvoir allumer leur chauffage sans craindre la prochaine facture d'électricité, d'autres misent sur la chaleur humaine et surtout familiale. C'est notamment le cas de Romane Bohringer.

La comédienne de 49 ans était comme la plupart des Français devant sa télé en ce dimanche 11 décembre. Pour une fois, pas de football à prévoir à 20h sur TF1. C'est donc à l'heure habituelle que Romane Bohringer a pu se caler devant son film pour lutter contre le blues du dimanche soir. Et si l'emblématique Love Actually de Richard Curtis aurait suffi à lui-même pour chasser le bourdon de fin de semaine, l'actrice avait la chance de pouvoir le visionner avec ses deux enfants Rose, 13 ans et Raoul, 11 ans : "Ma meilleure vie. Regarder Love Actually emmêlée avec mes amours d'enfants... Je voudrais que le monde soit comme Love Actually" écrit-elle en légende de clichés d'elle et de ses deux adolescents confortablement lovés dans le canapé.