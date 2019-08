Romane Serda ose le topless pour ses fans : sa drôle de vidéo de vacances

Romane Serda est de plus en plus active sur les réseaux sociaux. Profitant de vacances dans la Drôme depuis plusieurs semaines, la chanteuse de 48 ans n'est pas avare en photos et vidéos ensoleillées. Le 23 août 2019, pour fêter ses 5000 abonnés sur Instagram, l'interprète a offert son plus "beau" plongeon à ses fans en relevant le bellyflopchallenge. L'occasion de voir sa silhouette irréprochable.

"Montez le son #bellyflopchallenge petit plongeon de la mort pour fêter les 5k abonnés. Aux 100k j'enlève le bas", a-t-elle écrit en légende. A l'image, l'ex-femme de Renaud apparaît topless au bord d'une piscine, sa poitrine dissimulée derrière un émoji. Une vidéo qui n'a pas manqué de faire rire les internautes puisque son plongeon festif a plutôt l'air d'un demi-plat... Dans la foulée, Romane Serda a partagé un second clip dans lequel elle a enfilé son haut de bikini et réussi son saut avec davantage d'élégance : "Bon celui là est mieux ? On n'est plus dans le #bellyflopchallenge !"